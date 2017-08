Gateway Real Estate investiert am Kaiserleikreisel

Wenn die Bauarbeiter abgerückt sind, gehört der automobile Alptraum des Offenbacher Kaiserleikreisels der Vergangenheit an und die neue Mehrzweckhalle steht schlüsselfertig. Das Ganze dauert zwar noch ein Weilchen, wirft gleichwohl seine immobilienspezifischen Schatten voraus – beinhaltet das gigantische Verkehrsinfrastrukturprojekt doch zeitgleich eine künftige Aufwertung der Adresse am Kaiserleikreisel. Auf die auch Manfred Hillenbrand und Tobias Meibom als Vorstände der Gateway Real Estate AG setzen: Die Frankfurter haben am Kreisel die Büroimmobilie Herrnrainweg 5 mit 7.500 m² Nutzfläche gekauft.

„Wir sind von der prominenten Lage in Sichtweite der Europäischen Zentralbank mehr als überzeugt und glauben, dass die vielfältigen Entwicklungsaktivitäten im Umfeld des Kaiserleikreisels und der geplante Neubau der Mehrzweckhalle die Attraktivität des Standortes signifikant steigern werden", so die beiden Vorstände.



Die Liegenschaft lässt sich flexibel nutzen und eignet sich daher sowohl für kleine bis mittlere Dienstleister als auch als Back-Office Standort für einen Einzelnutzer. .ateway Real Estate nimmt das Office-Gebäude in den Bestand, der damit eine aktuelle Marke von 275 Millionen Euro erreicht. Noch in 2017 soll der avisierte Stand von 350 Millionen realisiert werden. Verkauft hat die Immobilie ein geschlossener Fonds der DG Anlage Gesellschaft GmbH, der von BNP Paribas Real Estate und White & Case LLP beraten wurde. Gateway Real Estate versicherte sich der Fachkenntnis von Hauck Schuchardt.