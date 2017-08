Gateway Gardens Plaza vor dem Start

Gateway Gardens Plaza

Nichts geringeres als das „zukünftige Herz für die Menschen in Gateway Gardens“ wollen die Gesellschafter der Gateway Gardens Plaza GmbH & Co. KG ab dem Spätsommer in Frankfurts jüngsten Stadtteil (ein-)pflanzen. Dann nämlich fällt der Startschuss für die Bauarbeiten auf dem 8.500 m² großen Grundstück an der Amelia-Mary-Earhart-Straße 5, auf dem ein multifunktionaler Baukörper mit 20.000 m² BGF entstehen soll.

Die Projektgesellschaft hatte das Baufeld von den Quartiersentwicklern Fraport, Groß & Partner sowie OFB mit dem Ziel gekauft, ein urbanes Nahversorgungszentrum von ausgesuchter Attraktivität ins Leben zu rufen. „Gateway Gardens Plaza“ soll ab Mitte 2019 mit einem Supermarkt und einer Bäckerei, einem Fashion-Geschäft und einem Fitness-Studio, arrondiert von diversen Gastronomie-Angeboten, für Frequenz sorgen. Zum Konzept gehören überdies eine bilinguale Kita und ein Boarding-Haus mit 160 Apartments. Und, obwohl mit öffentlichem Nahverkehr bestens erschlossen, wird aus Convenience-Gründen nebenan auch noch ein Parkhaus mit 400 Stellplätzen gebaut.



„Im Gateway Gardens Plaza wird das zukünftige Herz für die Menschen in Gateway Gardens schlagen. Denn nicht nur die einzigartige Lage und die außergewöhnlich gute Erreichbarkeit, sondern auch gerade die bereits vorhandenen und geplanten Urbanitätselemente waren und sind für unsere Nutzer ein wichtiger Faktor für die Entscheidung zugunsten von Gateway Gardens,“ freut sich Dr. Kerstin Hennig, Geschäftsführerin der Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens.