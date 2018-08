Gateway Gardens Plaza feiert Richtfest

Visualisierung des Gateway Gardens Plaza

© Planungsbüro Kolb Hofmann / Gerhard Ott

Nach gut einem Jahr ist der Rohbau für den zweiteiligen Gebäudekomplex Gateway Gardens Plaza vollendet. Zukünftig werden ein Fashion-Outlet, Apartments, ein Rewe-Markt, ein Backshop mit Bistro-Café, Gastronomie und eine Kita die Gebäude beleben und zur Bereicherung des gesamten Quartiers Gateway Gardens beitragen.

.