Gateway Gardens: Bauarbeiten für neue Zentrale von Schiff-Martini & Cie. gestartet

In Frankfurts jüngstem Stadtteil Gateway Gardens haben die Bauarbeiten für den neuen Unternehmenssitz der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schiff-Martini & Cie. GmbH (SMC) begonnen. Der Neubau mit dem Namen „Lindbergh parkside office" entsteht in zentraler Lange an der Amelia-Mary-Earhart-Straße 8 und wird als Gemeinschaftsprojekt von der OFB Projektentwicklung GmbH und der Groß & Partner Grundstücksgesellschaft mbH erstellt.

Durch den Umzug erhält Schiff-Martini die Kapazität für bis zu 100 Mitarbeiter. Die Kanzlei betreut und berät mehr als 250 Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen, vor allem aus den USA, Japan und Großbritannien.



SMC hat bereits seit 2012 seinen Unternehmenssitz in Gateway G...

Fotos: Groß & Partner/OFB



[…]