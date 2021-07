Die Gateway Real Estate AG erwirbt das rund 25 Hektar große Areal am Freiladebahnhof in Leipzig. Geplant ist eine überwiegend wohnwirtschaftliche Entwicklung in ressourcenschonender Holzbauweise. Dazu hat das Unternehmen gestern einen Kaufvertrag mit der Imfarr Beteiligungs GmbH, die das Gelände 2019 erworben hatte , und der SN Beteiligungen Holding…

