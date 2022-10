Gate41 mietet 13.000 m² Hallenfläche am Niederrhein

Die Gate41 Logistics GmbH & Co. KG hat auf Beratung von Realogis einen Mietvertrag über ca. 13.000 m² Hallenfläche in Grefrath abgeschlossen. Das Objekt im Bronkhorster Weg 11 ermöglicht dank eines schnellen Zugangs zu den Autobahnen A40, A44 und A61 eine gute Erreichbarkeit der Wirtschaftsräume Düsseldorf, Köln und Ruhrgebiet.

