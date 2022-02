Gastronomie-Anbieter mietet im Münchener Heimeran

Für das Gemeinschaftsprojekt Heimeran von Kirkbi und Ehret+Klein in der Ridlerstraße 37 in München wurde ein langfristiger Mietvertrag für das Erdgeschoss unterzeichnet. Die vermietete Fläche beträgt rund 1.640 m² und ist für eine Einzelhandelsnutzung mit integrierter Gastronomie vorgesehen. Sie wird etwa zeitgleich zur Fertigstellung des Objekts Ende 2022 eröffnen. Das gastronomische Angebot stellt eine sinnvolle Ergänzung für die Büronutzung in den oberen Stockwerken dar.

.

Der unterzeichnete Mietvertrag markiert für den Projektentwickler einen erfolgreichen Meilenstein in der Vertriebsphase. Die zukünftigen Mieter erwarten hochwertige und nachhaltige Büroflächen im DGNB Gold-Standard mit Blick über München und die Alpen, so Ehret+Klein.



Derweil laufen erfolgreich die Hochbauarbeiten. So wurden die 14 Stockwerke im Rohbau bereits fertiggestellt. Ab Ende des Jahres 2022 wird dann der Heimeran mit insgesamt 14 Etagen und 14.700 m² Geschossfläche das Münchner Stadtbild maßgeblich prägen.