Gastro-Unternehmerfamilie Ercin übernimmt das ehemalige Medusa in Wien

Wo bis Ende Februar 2018 das „Medusa“ vor seinem Konkurs und zuvor das „Barbaro“ großteils internationale Gäste begrüßte, entsteht in den nächsten Wochen ein neues Gastronomiekonzept am Neuen Markt 8 in der Wiener Innenstadt. Die Familie rund um Gastronomieunternehmer Joshi Ercin, der in Wien mehrere Restaurants und Bars betreibt, macht aus dem rund 800 m² großen Lokal auf drei Etagen ein neues Restaurant. Eröffnet wird das neue Restaurant, das derzeit noch einen Namen sucht, im Oktober 2018.

.

Pop-up-Garden verkürzt die Umbauzeit

Bis dahin lädt der Pop-up-Garden zu kühlen Drinks an heißen Sommertagen. Die Gastronomen Dominik und Philipp Ercin servieren während der Umbau-Phase in zentraler City-Lage als Einstimmung auf den neuen Gastro-Hot-Spot unter anderem Sommer-Drinks.