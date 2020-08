Gastro-Konzept Victor und Victoria eröffnet in Berlin

Voraussichtlich im Frühjahr 2021 eröffnet das Victor und Victoria in der Berliner Stadtmitte im zum Gendarmenmarkt gelegenen Quartier 205 auf einer Fläche von insgesamt rund 500 m², die sich auf zwei Geschosse verteilt. Die Immobilie in der Friedrichstraße 67-70 gehört seit 2015 zum Bestand des European Core Fund von Tishman Speyer [wir berichteten]. Savills war während des gesamten Anmietungsprozesses für die Flächen beratend tätig.

.

Victor, der ältere Bruder und Victoria, die entsprechend jüngere Schwester vereinen in ihrem Gastronomiekonzept verschiedenste Welten: Während in den Abendstunden bei Victor zum Fine-Dining oder in der Cigar- und Champagner-Lounge zum Entspannen geladen werden kann, lässt es sich bei Victoria im Bistro mit Bar frühstücken und lunchen.