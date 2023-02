Gasteig-Sanierung: Kein Investor in Sicht

Wie die Stadt München mitteilt, ist das im März 2022 gestartete Vergabeverfahren für die millionenschwere Gasteig-Sanierung aufgehoben worden. Für das Projekt hätte sich kein Investor gefunden. Die Philharmonie, die ihren Sitz eigentlich im Gasteig hat, muss sich dadurch weiterhin mit ihrem Interimsquartier auf dem Kulturgelände im HP8 zufriedengeben [wir berichteten].

Nachdem eine zuvor durchgeführte Marktsondierung positive Rückmeldungen von Projektentwicklern und Baukonzernen ergeben hatte, spitzte sich nach dem Start des Verfahrens die Marktlage so zu, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Investorenmodell nicht mehr gegeben waren. Innerhalb der Bewerbungsfrist sei nur eine Bewerbung eingegangen, die die Kriterien allerdings nicht erfüllt. Da sich aktuell keine Marktentspannung abzeichnet, hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, mögliche Optionen zu prüfen und den Stadtrat spätestens im Herbst mit einem Vorschlag zum weiteren Vorgehen zu befassen, so die Stadt in einer Aussendung.