Garbes GLIF+II-Fonds kauft Light-Industrial-Immobilie in Reinickendorf

Garbe investiert für den offenen Spezialfonds Garbe Logistikimmobilien Fonds Plus II (GLIF+II) in Berlin-Reinickendorf und sichert sich im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion eine Light-Industrial-Immobilie mit über 24.600 m² Gesamtmietfläche.

.

Die 1984 erbaute und 1993 erweiterte Büro- und Produktionsimmobilie an der Oranienburger Straße wurde von einem global agierenden Automobilzulieferer veräußert, der das Objekt für 15 Jahre mit einer Verlängerungsoption über fünf Jahre gemietet hat. Die Gesamtmietfläche von rund 24.600 m² teilt sich auf 20.250 m² Produktion, 2.750 m² Büro sowie 1.600 m² sonstige Flächen auf. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich.



„Im aktuellen Marktumfeld konnten wir mit unserer Kapitalstärke punkten und diese Light-Industrial-Immobilie an einem der Top-Standorte im Nordwesten von Berlin für unseren Spezialfonds GLIF+II erwerben“, kommentiert Philipp Loth, Head of Investment Management Deutschland bei Garbe Industrial Real Estate. „Zudem haben wir einen mit der Immobilie eng verbundenen Mieter, mit dem wir eine langjährige und gute Zusammenarbeit aufbauen werden. Wir sind grundsätzlich auch an weiteren Sale-and-Lease-Back-Transaktionen an sehr guten Standorten interessiert.“



Die Immobilie befindet sich im Gewerbe- und Industriegebiet Wittenau, unweit von der B96 und der A111, ca. zehn Kilometer vom Berliner Stadtzentrum entfernt.



Der offene Spezialfonds Garbe Logistikimmobilien Fonds Plus II wird von der Service-KVG IntReal verwaltet. Er investiert in Logistik- und Unternehmensimmobilien in Deutschland und Europa.



Den Sale-and-Leaseback-Deal vermittelte die BGA Invest. Für die Käuferseite waren KFR, Heuking und CBRE beratend tätig.