Garbe vermietet die letzten 40.000 m² in Werne

Vier Monate vor der geplanten Fertigstellung des zweiten Logistikzentrums in Werne (Kreis Unna) kann die Garbe Industrial Real Estate GmbH einen weiteren Vermietungserfolg vermelden. Das globale E-Commerce-Unternehmen Berlin Brands Group (BBG) wird im ersten Quartal 2022 in der Multi-User-Immobilie rund 40.400 m² Hallenfläche beziehen.

