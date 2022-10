Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat eine spekulativ errichtete Immobilie mit einer Gesamtfläche von 32.500 m² in Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) bereits vor ihrer geplanten Fertigstellung im November komplett vermietet. Die VAH Jager Verlagsauslieferung und Fulfillment Service GmbH mit Sitz in Falkensee wird in den Neubau einziehen.

Fotos: Garbe Industrial Real Estate



