Garbe vermietet 23.500 m² am Flughafen Leipzig/Halle

Noch vor Baubeginn hat Garbe Industrial Real Estate rund ein Drittel der Logistikimmobilie in Kabelsketal (Saalekreis) vermietet. Ein namhaftes E-Commerce-Unternehmen wird zwei Halleneinheiten mit einer Gesamtfläche von ca. 23.500 m² beziehen. Ende 2024 soll der Neubau fertiggestellt sein.

.