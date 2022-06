Garbe und Union investieren 85 Mio. im Hafen von Rotterdam

Garbe und Union Investment haben im Rahmen einer Off-Market-Transaktion von Dudok für 85 Mio. Euro eine 39.300 m² große, schlüsselfertige Logistikprojektentwicklung in Rotterdam-Pernis für den UII Garbe Logistik Fonds erworben. Mit dem Erwerb setzen die beiden Partner ihre paneuropäische Wachstumsstrategie um. Aktuell seien Ankäufe in Italien, Frankreich und Spanien in Prüfung.

