Garbe und Terragon realisieren Premium-Senior-Wohnungen im Überseequartier

Unibail-Rodamco-Westfield verkauft eines von drei zu entwickelnden Wohngebäuden im Westfield Hamburg-Überseequartier an ein Joint-Venture von Garbe und Terragon. Gemeinsam mit dem Gesamtquartiersentwickler soll im Herzen der HafenCity ein Projekt für Senior-Community-Living im Premium-Segment entwickelt werden.

