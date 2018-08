Garbe und Hammer feiern Richtfest in Eschweiler

Fünf Monate nach dem ersten Spatenstich feierten die Garbe Industrial Real Estate GmbH und das Aachener Logistikunternehmen Hammer GmbH & Co. KG heute im neuen interkommunalen Gewerbegebiet Inden/Weisweiler „Am Grachtweg“ heute gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft das Richtfest für das neue Logistikzentrum im nordrhein-westfälischen Eschweiler. Der Neubau, der auf einem 186.000 m² großen Grundstück im interkommunalen Gewerbegebiet Inden/Weisweiler „Am Grachtweg“ entsteht, soll bis zum Jahresende fertiggestellt werden.

Insgesamt ist das neue Industriegebiet „Am Grachtweg“ 31 Hektar groß und grenzt an das RWE-Kraftwerk Weisweiler. Errichtet wird dort jetzt eine knapp 94.000 m² große Logistikimmobilie, die inklusive einem zusätzlichen Zwischengeschoss sowie Büros und Sozialräumen eine Nutzfläche von 105.000 m² bietet. „Wir investieren insgesamt rund 60 Millionen Euro in das Projekt“, sagt Christopher Garbe, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH.



Nutzer der modernen Logistikanlage ist das Aachener Speditions- und Logistikdienstleistungsunternehmen Hammer. „Als Multi-User-Standort ist das Logistik Center Eschweiler in der Region einzigartig und für uns ein wichtiger Baustein für weiteres Wachstum“, sagt Geschäftsführer Wolfgang „Tim“ Hammer. „Wir haben nun die Kapazitäten, um die steigenden Anforderungen unserer Bestandskunden zu erfüllen und gleichzeitig das Neugeschäft zu integrieren.“ Dazu investiert Hammer auch in die technische Ausstattung des Logistikzentrums, in dem eine automatische Kleinteilelagerung künftig den Warenfluss beschleunigt.



Auf dem Richtfest v.l.n.r.: Richtspruchmeister Jürgen Lutter, Wolfgang Tim Hammer, Geschäftsführer der Hammer GmbH & Co. KG, Christopher Garbe, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH, und Helmut Wintgens, Geschäftsführer der Hammer GmbH & Co. KG.



Zu den langjährigen Kunden, für die Hammer in Eschweiler umfassende Lager- und Logistikdienstleistungen übernimmt, zählt die QCG Computer GmbH – ein Unternehmen, das komplette Systeme für große Rechenzentrumsbetreiber montiert und testet. „Für QCG haben wir im Logistikzentrum in enger Absprache mit allen Beteiligten eine 10.000 m² große Produktionshalle für die ServerMontage integriert“, erläutert Christopher Garbe. Ausgestattet wird die 217 Meter breite und 385 Meter lange Logistikimmobilie mit 80 Toren für die reibungslose Be- und Entladung der Lkw. Auf dem Außengelände sind 25 Stellplätze für Lkw und 200 für Pkw vorgesehen. Wolfgang „Tim“ Hammer: „Bei voller Auslastung werden wir künftig in Eschweiler insgesamt mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigen.