Garbe und Goodman investieren erneut in der Metropolregion Hamburg

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH und Goodman bauen ihre Präsenz in der Metropolregion Hamburg weiter aus. Garbe erwirbt ein 44.000 m² großes Grundstück in Kaltenkirchen, auf dem eine Cross-Dock-Immobilie errichtet wird. Zudem plant Goodman, auf einer Industriebrache in Wedel vor den Toren Hamburgs einen 33.000 m² großen Industriepark zu bauen.

.