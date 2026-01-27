Garbe und Fortress entwickeln Logistikzentrum mit 61.000 m² in Bukarest

Mit dem Erwerb eines 11 Hektar großen Grundstücks startet ein Joint Venture von Garbe und Fortress ein Logistikprojekt mit 61.000 m² Fläche in Bukarest. Der Baustart ist für Sommer 2026 angesetzt, der Erstbezug soll Anfang 2027 erfolgen. Das Projekt setzt auf ESG-konforme Standards, moderne Technik und optimale Infrastrukturverbindung.

.

Im Rahmen des Joint Ventures wurde im Dezember 2025 ein erstes Grundstück von elf Hektar im Nordwesten der Stadt nahe des neuen Autobahnrings A0 (Ausfahrt Buftea / DN7) erworben. Von dort aus sind sowohl das gesamte Stadtgebiet als auch die wichtigsten Verkehrsachsen schnell erreichbar. Der Baustart ist für Spätsommer 2026 vorgesehen, die Fertigstellung und erste Bezüge sind für Anfang 2027 geplant.



Für Garbe ist es die erste Projektentwicklung in Rumänien. Der Ankauf folgt der Unternehmensstrategie, hochwertige Immobilien in Kernmärkten mit direkter Anbindung an wichtige Infrastrukturen zu entwickeln. Fortress realisiert damit bereits sein zweites Projekt in Rumänien nach dem Erwerb des Fortress Logistics Park Bucharest I (50.000 m² in Buftea) im Jahr 2021.



„Wir freuen uns auf unsere erste Projektentwicklung in Rumänien. Gemeinsam mit dem größten Logistikinvestor Südafrikas setzen wir hier die hohen Standards um, die wir auch in der übrigen CEE-Region verfolgen. Das Projekt stärkt Bukarests Rolle als Logistikdrehscheibe und unterstreicht die wachsende Bedeutung Rumäniens als strategischer Standort innerhalb der Region“, erklärt Andrei Jerca, Country Head von Garbe Industrial Real Estate Romania. „Ziel ist ein moderner, technologisch anspruchsvoller Park, der es Nutzern ermöglicht, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Wachstum zu fördern – ob Logistikdienstleister oder produzierende Unternehmen.“



Bartosz Klimek, Leasing and Asset Director Europe bei Fortress Real Estate Investments, kommentiert: „Rumänien gehört langfristig zu den attraktivsten Märkten für Logistikinvestments weltweit. Das starke Industrie- und Konsumwachstum sowie die Nähe zu Mittel- und Westeuropa bieten eine stabile Grundlage. Trotz Marktentwicklung gibt es weiterhin erhebliches Potenzial für institutionelle Investoren. Wir bleiben selektiv und setzen auf strategischen Ausbau unseres hochwertigen Lagerportfolios in der CEE-Region.“



Ein wesentlicher Standortvorteil des Projekts ist die direkte Lage an der A0 im Nordwesten Bukarests, zwischen den Autobahnen A1 und A3. Die Anbindung an das Stadtzentrum sowie die Erreichbarkeit für Fachkräfte machen den Garbe Park Bucharest zu einem attraktiven Standort für ansiedlungswillige Unternehmen.



Der geplante Logistikpark richtet sich sowohl an mittelgroße als auch große Nutzer aus den Bereichen Logistik und Produktion. Das Gebäude wird als moderne Klasse-A-Immobilie mit 12 Metern lichter Höhe konzipiert – ideal für automatisierte Lagerprozesse, mehrgeschossige Mezzaninlösungen und integrierte Logistiksysteme.