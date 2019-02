Garbe und Bremer investieren im Technologiepark Hanau

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH und die Bremer Projektentwicklung GmbH haben in einem Joint Venture ein 35.000 m² großes Grundstück im Technologiepark Hanau im Stadtteil Wolfgang erworben. Die Rückbau- und Abrissarbeiten der darauf befindlichen Anlagen sollen noch im 1. Quartal 2019 beginnen. Nach der Revitalisierung ist auf der letzten Entwicklungsfläche in dieser Größenordnung der Bau einer ca. 20.000 m² großen Multi-User-Immobilie geplant.

