Spekulativer Bau
Garbe und Bremer gewinnen drei Mieter für Multi-User-Park Duisburg
Garbe Industrial hat für den spekulativ errichteten Multi-User-Park in Duisburg gleich drei neue Mieter gewonnen. So wird ein chinesisches Unternehmen die dort errichtete Logistikhalle komplett mieten, während Annings Industrial Solutions und die Duisburger Niederlassung des Industriedienstleisters Actemium Teilflächen in den neu entstandenen Gewerbeparkriegeln beziehen werden.
„Die aktuellen Vermietungserfolge bestätigen unsere Entscheidung, an Standorten in absoluter Top-Lage auch ohne feste Mietzusagen zu bauen“, sagt Frank Soppa, Regionalleiter Projektentwicklung West bei Garbe Industrial. Entwickelt hat Garbe Industrial den Multi-User-Park zusammen mit dem Joint Venture-Partner Bremer Projektentwicklung. Errichtet wurde der Gebäudekomplex auf dem rund 56.000 m² großen früheren „Zeus-Gelände“ im Stadtteil Meiderich [wir berichteten]. Mit einer großen Logistikhalle und zwei gegenüberliegenden Gewerbeparkriegeln sind auf der sanierten Stahlindustriebrache drei moderne Gebäude mit insgesamt knapp 29.500 m² Fläche entstanden. „Durch die Revitalisierung des lange ungenutzten Brownfields haben wir den Standort langfristig aufgewertet und neues Ansiedlungspotenzial für Unternehmen aus den Bereichen Gewerbe und Logistik geschaffen“, betont Frank Soppa. Rund 50 Millionen Euro haben beide Joint-Venture-Partner gemeinsam in die Entwicklung investiert.
Für die Logistikhalle auf dem Gelände an der Hamborner Straße ist jetzt ein Mietvertrag mit einem chinesischen Unternehmen unterzeichnet worden. Es wird das mit insgesamt rund 14.000 m² Fläche größte Gebäude im Multi-User-Park komplett nutzen, um dort Lager- und Logistikdienstleistungen zu erbringen. Die Vermietung wurde durch das Maklerunternehmen Sinoah Immobilien vermittelt.
Für die neuen Gewerbeparkriegel haben sich zwei Mieter entschieden. Das auf umfassende Lösungen für den Transport zwischen Europa und Asien spezialisierte Unternehmen Annings Industrial Solutions wird dort eine Einheit mit rund 1.800 m² Fläche beziehen, um Speditions- und Logistikdienstleistungen zu erbringen. „Duisburg ist ein wichtiger Knotenpunkt für Transporte zwischen Asien und Europa, insbesondere für den Schienengüterverkehr entlang der Neuen Seidenstraße“, sagt Shaoting Fan, Geschäftsführer von Annings Industrial Solutions. „Wir betreiben im Duisburger Hafen bereits ein Hub für den Umschlag von Containern und stellen dort Sammelgut-Transporte zusammen. Mit der von Garbe Industrial angemieteten Fläche erweitern wir unsere Kapazitäten vor Ort.“ Die Vermietung wurde durch das Maklerunternehmen Eureal Property Advisors vermittelt.
Zweiter Mieter in den Gewerbeparkriegeln ist die Duisburger Niederlassung des Industriedienstleisters Actemium, der auf Elektro-, Automatisierungs- und IT-Technik für den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen spezialisiert ist. Sie wird ebenfalls insgesamt rund 1.800 m² beziehen, darunter knapp 1.400 m² Hallenfläche, die für Umschlag und Lagerung sowie in Teilen als Werkstattfläche für leichte Montagearbeiten genutzt werden sollen.
Insgesamt sind in den beiden Gewerbeparkriegeln knapp 14.500 m² Hallen- und Mezzaninfläche sowie 1.500 m² Bürofläche entstanden. Sie können nach Bedarf in unterschiedlich große Einheiten unterteilt und vermietet werden. „Mit Interessenten für die noch freien Logistik- und Gewerbeflächen sind wir in aussichtsreichen Gesprächen“, sagt Frank Soppa