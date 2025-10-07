Garbe und Bremer gewinnen drei Mieter für Multi-User-Park Duisburg

Garbe Industrial hat für den spekulativ errichteten Multi-User-Park in Duisburg gleich drei neue Mieter gewonnen. So wird ein chinesisches Unternehmen die dort errichtete Logistikhalle komplett mieten, während Annings Industrial Solutions und die Duisburger Niederlassung des Industriedienstleisters Actemium Teilflächen in den neu entstandenen Gewerbeparkriegeln beziehen werden.

