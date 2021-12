Garbe übergibt ersten Teil der „Creative Blocks“ an Catella

Zum Ende des Jahres hat Garbe Immobilien-Projekte die Gebäude in der Versmannstraße auf dem westlichen Baufeld 82 am Baakenhafen in der Hamburger HafenCity planmäßig fertiggestellt und an den Catella übergeben. Der Investment Manager hatte 2019 einen Teil der „Creative Blocks“ für den Catella European Residential Fonds erworben [wir berichteten].

