Garbe stellt Multi-User-Immobilie in Wörth a. d. Isar fertig

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat eine Multi-User-Immobilie mit rund 13.700 m² Hallenfläche in Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) nach zehnmonatiger Bauzeit fertiggestellt. Im Rahmen einer symbolischen Schlüsselübergabe wurde der Neubau jetzt offiziell in Betrieb genommen.

