Garbe steigert AuM erstmals auf über 10-Milliarden

Garbe Industrial Real Estate steigert die Assets under Management im ersten Halbjahr 2022 um acht Prozent auf rund 10,3 Milliarden Euro (2021: 9,5 Milliarden Euro) und knackt damit erstmals die 10-Milliarden-Euro-Marke.

Das europaweite beurkundete Transaktionsvolumen beläuft sich auf rund 1,62 Milliarden Euro (Ankäufe: 1,15 Milliarden Euro; Verkäufe: 0,47 Milliarden Euro) und übersteigt damit das Transaktionsvolumen vom Gesamtjahr 2021 (1,2 Milliarden Euro) um rund 35 Prozent. Auch der Bereich Projektentwicklung profitiert derzeit von der anhaltenden Nachfrage nach Logistikimmobilien. So befinden sich für weitere 2,8 Milliarden Euro Projekte in der Projektentwicklungs-Pipeline. Insgesamt verfügt das Unternehmen über ein europaweites Portfolio von 194 Objekten (2021: 187) mit einer Gesamtmietfläche von 5,3 Millionen Quadratmeter.



„Der Logistikimmobilienmarkt entwickelt sich gänzlich unbeeindruckt von den herausfordernden Rahmenbedingungen. Ob Pandemie, Ukraine-Krieg oder niedriges Konsumklima: Die Flächennachfrage ist in Europa ungebrochen. Entsprechend konnten wir schon im ersten Halbjahr das Transaktionsvolumen von 2021 mit 1,62 Milliarden Euro weit übertreffen.“, sagt Christopher Garbe, Geschäftsführender Gesellschafter.



Auch der Bereich der Projektentwicklung hat sich sehr gut entwickelt. So wurden Logistikobjekte mit einer Gesamtfläche von 213.000 m² (2021: 338.000 m²) fertiggestellt und übergeben. Weitere 2,2 Millionen Quadratmeter (2021: 1,9 Millionen Quadratmeter) Fläche befinden sich in Planung bzw. im Bau.



„Das Brot-und-Butter-Geschäft hat eine hohe Flächennachfrage generiert, die durch weitere Potenziale aus den Bereichen Inshoring, Re-/Nearshoring, E-Commerce und erhöhter Lagerhaltung weiter genährt wird. Dies führt in Deutschland zu einer erhöhten Bautätigkeit, die sich auch in unserer Projektpipeline zeigt.“, erläutert Geschäftsführer Jan-Dietrich Hempel. „Die Vermietungsquote in unserem Portfolio ist unverändert bei 98,5 Prozent.



Positiv hat sich auch das Fondsgeschäft im ersten Halbjahr entwickelt. Der neue europaweit investierende Spezialfonds Garbe Logistikimmobilien Fonds Plus III (GLIF+III) wurde bei Investoren sehr gut angenommen. Die insgesamt 400 Millionen Euro Eigenkapital des ersten Halbjahres (2021: 786 Millionen Euro) entfallen komplett auf den Evergreen-Fonds. „Investoren vertrauen auf die beeindruckende Resilienz des Logistikimmobilienmarktes. Denn im Gegensatz zu anderen Sektoren ist er nach wie vor durch einen enormen Nachfrageüberhang gekennzeichnet, sodass die Mieten auch in den jetzigen Zeiten spürbar ansteigen. Durch Indexregelungen können Kaufpreisverluste kompensiert und der laufende Cashflow optimiert werden.“, kommentiert Jan Philipp Daun, Geschäftsführer und verantwortlich für das Investment Management.



Im Bereich der nachhaltigen Energiegewinnung konnte Garbe weitere 135.000 m² Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 13,5 Megawatt-Peak (MWp) ausstatten.