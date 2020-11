Garbe startet Neubauprojekt in der Metropolregion München

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH baut ihren Immobilienbestand in der Metropolregion München weiter aus. In Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) entwickelt der Hamburger Spezialist für Gewerbe-, Produktions- und Industrieimmobilien derzeit ein Multi-User-Objekt mit rund 13.000 m² Hallenfläche. Die Fertigstellung ist für September 2021 geplant.

.