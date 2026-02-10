Garbe sichert sich Thyssenkrupp-Areal Bielefeld

In Bielefeld wechselt ein ehemaliges Industrieareal den Eigentümer: Garbe Regeneration hat ein rund 40.000 m² großes Brownfield von Thyssenkrupp Materials Services erworben. Bis Ende 2026 wird das Grundstück weiterhin genutzt, anschließend ist eine Revitalisierung vorgesehen. Lage, Größe und Verkehrsanbindung bieten die Grundlage für eine flexible Entwicklung des Standorts über unterschiedliche Nutzungsarten hinweg.

Garbe Regeneration hat von Thyssenkrupp Materials Services ein rund 40.000 m² großes Brownfield in Bielefeld erworben. Bis Ende 2026 wird das Grundstück an der Arthur-Ladebeck-Straße noch von dem Werkstoffhändler Thyssenkrupp Schulte als Vertriebsstandort genutzt, bevor Garbe Regeneration das Areal übernimmt. Thyssenkrupp Schulte ist Teil von Thyssenkrupp Materials Services und bündelt seine Aktivitäten in Bielefeld künftig am Standort Südring.



„Wir haben zwar bereits Baurecht und Ideen für die Realisierung des Garbe Industrial Parks Bielefeld“, erläutert Mädel, Geschäftsführer von Garbe Regeneration, „bevor wir uns endgültig festlegen, prüfen wir allerdings noch weitere Nutzungsansätze.“



Mit dem Erwerb der Liegenschaft platziert sich Garbe Regeneration bereits kurze Zeit nach dem Start im August 2025 erfolgreich auf dem Markt für die Revitalisierung von Grundstücken. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Flächenpotenziale frühzeitig zu identifizieren und brachliegende Areale für neue Nutzungen zu reaktivieren. Es gehört zu Garbe Industrial, einem der führenden Entwickler, Anbieter und Manager von Logistik-, Industrie- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Europa.



Perspektivisch ist es das Ziel von Garbe Regeneration, Projekte über alle Nutzungsarten hinweg zu realisieren, bis hin zu Handels- und Wohnimmobilien. Das Unternehmen spricht mit seinem Leistungsspektrum sowohl hausinterne Abteilungen als auch Eigennutzer und Joint-Venture-Partner an.



„Das Brownfield an der Arthur-Ladebeck-Straße überzeugt zum einen mit seiner hervorragenden Verkehrsanbindung und zum anderen mit seiner Größe in zentraler Lage“, sagt Mädel, Geschäftsführer von Garbe Regeneration. Das Grundstück befindet sich in einem weitläufigen Gewerbegebiet an einer der wichtigsten stadtauswärts führenden Straßen Bielefelds. Über den in Sichtweite verlaufenden Ostwestfalendamm ist die A33 schnell zu erreichen. Sie verbindet Bielefeld in nordwestlicher Richtung mit Osnabrück sowie in südöstlicher Richtung mit Paderborn und über das Autobahnkreuz Bielefeld mit der A2, einer der bedeutendsten Verkehrsachsen Deutschlands. Sowohl mit dem Auto als auch mit dem ÖPNV ist die Bielefelder Innenstadt in wenigen Minuten erreichbar. Die nächstgelegene Stadtbahnhaltestelle liegt quasi vor der Tür.



Rechtlich begleitet wurde der Ankauf von der Kanzlei Reius.