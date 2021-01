Garbe sichert sich 123.000 m² umfassendes Logistikportfolio

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat für ihren deutschen Spezialfonds Garbe Logistikimmobilien Fonds Plus (GLIF+) ein aus vier Logistikimmobilien bestehendes Portfolio erworben. Drei der Liegenschaften befinden sich in Hof, Nohra und Münster in Deutschland, die vierte in der österreichischen Hauptstadt Wien. Zu den Hauptmietern zählen überwiegend standorttreue und bonitätsstarke Logistik- und Handelsunternehmen wie H. Gautzsch, Weiss Lager- u. Speditionslogistik, Sonepar und AW-Logistikcenter. Die akquirierten Objekte haben eine Gesamtmietfläche von rund 123.000 m² und sind nahezu vollvermietetet. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) liegt bei rund sechs Jahren. Verkäufer ist die UBS Real Estate. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Die vier Logistikobjekte befinden sich an wachstumsstarken Makrostandorten und verfügen alle über eine gute infrastrukturelle Anbindung. In Verbindung mit bonitätsstarken Mietern sichert das eine langfristig stabilen Cashflow. Die vier Logistikimmobilien stellen damit sehr gute Ergänzung für das Portfolio des GLIF+ da. Mit dem jetzt akquirierten Portfolio ist der GLIF+ nun nahezu vollinvestiert“, kommentiert Jan Philipp Daun, Leiter Investmentmanagement der Garbe Industrial Real Estate.



„Die zweistellige Performance des Fonds beweist, dass unser Ansatz als integrierte Plattform, also Property-, Asset- und Fondsmanagement aus einer Hand, sehr gut funktioniert. Aufgrund des großen Erfolges des GLIF+ ist die Platzierung des Nachfolgefonds GLIF+2 sehr erfolgreich in 2020 angelaufen“, ergänzt Und Christopher Garbe, Geschäftsführender Gesellschafter der Garbe Industrial Real Estate.



Garbe wurde bei der Transaktion rechtlich von der internationalen Wirtschaftskanzlei Greenberg Traurig begleitet, die technische Due Diligence hat Drees & Sommer übernommen.