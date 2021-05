Garbe refinanziert 380 Mio.

Garbe Industrial Real Estate refinanziert ein von ihr verwaltetes Logistikportfolio mit 380 Mio. Euro. Das Darlehen stellt die Deutsche Pfandbriefbank AG (Pbb) als Konsortialführerin im Konsortium mit der Berlin Hyp AG (Berlin Hyp) und der Helaba bereit.

.

Das Portfolio besteht aus 29 Logistikimmobilien in Deutschland und den Niederlanden mit einer Gesamtmietfläche von 630.933 m², welche überwiegend an langjährig und erfolgreich im Markt tätige Logistikunternehmen vermietet sind.



Die Pbb, die die Finanzierung für das Garbe Portfolio arrangierte, wurde von DLA Piper beraten. Die beiden Partner sind bereits seit 2013 in erfolgreicher Geschäftsbeziehung über mehrere gemeinsame Engagements verbunden. „Die Strukturierung dieser sehr komplexen und länderübergreifenden Finanzierung gemeinsam mit zwei starken Partnern zeigt, dass es auch in einem besonderen Marktumfeld möglich ist, unseren Kunden mit individuellen Finanzierungslösungen zur Verfügung zu stehen. Wir freuen uns, unseren langjährigen Kunden gemeinsam mit den beiden anderen Bankpartnern bei seiner weiteren Entwicklung zu begleiten.“, so Gerhard Meitinger, Head of Real Estate Germany bei der Pbb.