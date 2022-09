Garbe realisiert zwei Standorte für Picnic

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Picnic GmbH entwickelt die Garbe Industrial Real Estate GmbH für den Online-Supermarkt zwei neue Logistikimmobilien in Kaltenkirchen nördlich von Hamburg und in Falkensee bei Berlin.

.

„An beiden Standorten schaffen wir insgesamt rund 46.500 m² neue Fläche für Picnic und unterstützen so das Wachstum des Unternehmens“, sagt Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer von Garbe Industrial Real Estate. 2018 war der Online-Supermarkt in Deutschland gestartet und hat sich zunächst auf Nordrhein-Westfalen fokussiert. „Wir expandieren jetzt in alle Regionen in Deutschland“, bestätigt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic Deutschland. „Dazu zählen moderne Logistikzentren und hunderte Last-Mile-Immobilien.“



Anforderungen, die Kaltenkirchen im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein erfüllt. Erst im Februar hatte der Hamburger Projektentwickler dort ein 44.000 m² großes Brownfield-Grundstück erworben und die Fläche anschließend umfassend revitalisiert. Der Standort liegt im Städtedreieck Hamburg-Kiel-Lübeck, am nördlichen Rand der Metropolregion Hamburg. In wenigen Minuten lässt sich die Autobahn 7 erreichen, die Kaltenkirchen in nördlicher Richtung mit Flensburg und in südlicher Richtung mit Hamburg und Hannover verbindet. Außerdem besteht ein direkter Anschluss an den ÖPNV.



Entstehen wird dort eine Logistikimmobilie mit einer Gesamtfläche von 25.500 m², die von Garbe Industrial Real Estate und der Graubner Holding GmbH in einem Joint Venture errichtet wird. Mit den Bauarbeiten soll nach aktueller Planung im Oktober begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Juli 2023 vorgesehen. Zusammen investieren beide Joint-Venture-Partner rund 39 Millionen Euro in das Projekt.



Ausgestattet wird der Neubau mit 24 Überladebrücken und vier ebenerdigen Sektionaltoren. Auf dem Außengelände sind Stellplätze für 106 Pkw und acht Lkw vorgesehen. Großen Wert wird auf Nachhaltigkeit gelegt. Neben energiesparender LED-Beleuchtung wird zur regenerativen Energiegewinnung eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Immobilie installiert. Zudem wird die Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) angestrebt.



Den zweiten Standort für Picnic realisiert Garbe Industrial Real Estate im brandenburgischen Falkensee am westlichen Stadtrand von Berlin. Dort hatte sich der Projektentwickler im vergangenen Jahr ein ca. 36.000 Quadratmeter großes baureifes Grundstück im Gewerbegebiet Falkensee Süd gesichert. Der Startschuss für den Bau des geplanten knapp 21.000 m² großen Logistikzentrums soll ebenfalls im Oktober erfolgen. Im Juni 2023 soll das Objekt, in das Garbe insgesamt rund 23 Millionen Euro investiert, fertiggestellt werden.



„Unsere Erwartung, Falkensee noch während der Bauzeit voll zu vermieten, hat sich erfüllt“, sagt Jan Dietrich Hempel. „Durch die Nähe zu Berlin und Potsdam sind Logistikflächen in dieser Region stark nachgefragt.“ Zudem verfügt der Standort im Gewerbegebiet über eine hervorragende Lage. So beträgt die Entfernung zur Grenze des Berliner Stadtbezirks Spandau nur etwa 800 Meter Luftlinie. Über die B 5, die die Hauptstadt mit Hamburg verbindet, und dem Berliner Ring ist Falkensee an das nationale Fernstraßennetz angebunden. Der Regionalbahnhof mit Direktverbindungen ins Berliner Zentrum ist nur 500 Meter entfernt.



Für den reibungslosen Umschlag wird der Neubau in Falkensee mit 20 Rampentoren und vier ebenerdigen Toren ausgestattet. Zudem werden im Hallenbereich Kühl- und Tiefkühlzellen integriert, um temperaturgeführte Lebensmittel unter Beachtung aller Vorgaben fachgerecht lagern zu können. Auf dem Außengelände sollen Stellplätze für 144 Pkw entstehen. „Mit der Inbetriebnahme schaffen wir in Falkensee rund 200 und in Kaltenkirchen rund 150 neue Arbeitsplätze", so Frederic Knaudt.



Für die Immobilie in Falkensee strebt Garbe Industrial Real Estate eine DGNB-Gold-Zertifizierung an. Als wesentliche Nachhaltigkeitsmaßnahme wird auf der kompletten Dachfläche eine Photovoltaikanlage installiert. Darüber hinaus wurden umfangreiche Artenschutzmaßnahmen durchgeführt und unter anderem Zauneidechsen in ein Ersatzhabitat umgesiedelt.