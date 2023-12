Garbe plant Logistikzentrum mit 270.000 m² im Berliner Umland

Garbe Industrial Real Estate hat im Berliner Umland ein 420.000 m² großes Grundstück gekauft. Auf dem Areal im brandenburgischen Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) soll ein Logistikzentrum mit einer Gesamtfläche von rund 270.000 m² entstehen. Baubeginn wird voraussichtlich nach Baurechtschaffung und medialer Erschließung im vierten Quartal 2027 sein. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf ca. 290 Millionen Euro.

.

„Mit dem Grundstückskauf ist uns ein echter Coup gelungen“, betont Adrian Zellner, Mitglied der Geschäftsleitung von Garbe Industrial Real Estate. „Auf dem Areal können wir signifikantes Potenzial schaffen für großflächige Logistikansiedlungen in der Metropolregion Berlin/Brandenburg.“ Fehrbellin liegt nordwestlich von Berlin, ca. 20 Fahrminuten von der Stadtgrenze entfernt. Das von Garbe Industrial Real Estate erworbene Grundstück befindet sich am Rand des bereits bestehenden Gewerbegebietes „Ländchen Bellin“, in direkter Sichtlage an der Autobahn 24. Sie verbindet den Standort in nordwestlicher Richtung mit Hamburg und in südöstlicher Richtung mit der Autobahn 10, dem Berliner Ring. Die Anschlussstelle „Fehrbellin“ ist ohne Ortsdurchfahrung innerhalb von wenigen Minuten zu erreichen.



Auf dem Grundstück vorgesehen ist ein Neubaukomplex, der aus drei unterschiedlich dimensionierten Immobilien mit einer Hallenfläche von insgesamt 235.000 m² bestehen soll.



„Auf die Hallenfläche bezogen, wird es das größte von Garbe Industrial Real Estate bislang entwickelte Projekt der Unternehmensgeschichte werden“, erläutert Adrian Zellner die Pläne. Hinzu kommen in jedem Objekt Büros und Sozialräume. Wie groß die einzelnen Gebäude werden und welchen Zuschnitt sie bekommen, hängt unter anderem von den Anforderungen der künftigen Nutzer ab. Erste Gespräche mit potenziellen Mietern hat der Hamburger Projektentwickler gerade aufgenommen.



„Wir stehen zwar noch ganz am Anfang, aber registrieren bereits ein reges Interesse“, so Adrian Zellner. Es ist geplant, dass der gesamte Logistikpark in 2030 komplett fertiggestellt ist. Für den Neubau strebt Garbe Industrial Real Estate eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an. Zur Gewinnung regenerativer Energie ist auf dem Dach eine großflächige Photovoltaikanlage vorgesehen. Die Beheizung der Hallen erfolgt mithilfe moderner

Luftwärmepumpen. Dass mit Garbe Industrial Real Estate ein international tätiger Projektentwickler in Fehrbellin investiert und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen wird, freut Bürgermeister Mathias Perschall und spricht von einem „immensen Quantensprung für Fehrbellin“: „Es handelt sich um das größte Bauvorhaben in unserer Gemeinde und wird den Gewerbestandort Fehrbellin weiter aufwerten. Nach nunmehr vierjähriger Vorlaufzeit seit meinem Amtsantritt macht dieses zukunftsgerichtete Vorhaben Fehrbellin zu einem der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte in der Region und entlang der Achse Hamburg / Berlin an der A 24. Zusammen mit einem so finanzstarken Partner wie Garbe Industrial Real Estate, der beträchtliches Know-how mitbringt, kann die progressive Entwicklung unserer Kommune gelingen.“



Garbe Industrial Real Estate wurde rechtlich von der Kanzlei Reius, steuerlich von HLB Stückmann und bei der Technical Due Diligence vom Ingenieurbüro Bockermann Fritze beraten. Zudem unterstützte das BPN Paribas Real Estate beim Kauf des Grundstücks