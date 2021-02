Garbe plant Logistikimmobilie südlich von Wien

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH baut ihre Präsenz in Österreich aus. Der Hamburger Projektentwickler hat im Businesspark Müllendorf im Burgenland, 55 Kilometer südlich von Wien, ein rund 63.000 m² großes Grundstück erworben, auf dem eine Logistikimmobilie mit einer Hallenfläche von 31.500 m² entstehen soll. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 28 Millionen Euro. Voraussichtlicher Baubeginn ist im zweiten Quartal.

.