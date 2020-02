Garbe plant Logistikimmobilie in Hannover-Langenhagen

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat in der Wachstumsregion Hannover eine 32.000 m² große Logistikfläche erworben. Das Grundstück in zentraler verkehrsgünstiger Lage befindet sich im Gewerbegebiet „Am Pferdemarkt“ in Langenhagen und wurde zuvor bereits logistisch genutzt. Hannover ist für den Projektentwickler ein attraktiver Standort, an dem das Unternehmen bereits mehrere Logistikhallen realisiert hat und auch über Bestandsimmobilien verfügt.

.