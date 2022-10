Garbe mit neuem Büro in Frankfurt

Mitte des Jahres eröffnete die Garbe Immobilien-Projekte GmbH einen weiteren Standort in Frankfurt am Main. Mit Einführung des neuen Standortes verstärken zwei neue Geschäftsleiter den Projektentwickler. Monika Stepan agiert als Leiterin für Projektentwicklung im Raum Rhein-Main. Ihr Kollege Thomas Frank übernimmt die Leitung des Projektmanagements für den Regionalbereich.

.

„Frankfurt ist schon lange nicht mehr nur Finanzmetropole: Eine breite Investorenpalette spricht dafür, dass der Frankfurter Markt für eine Vielzahl von Zielgruppen interessant ist und weiterhin auch bleiben wird. Die Stadt bietet eine große Branchenvielfalt und verzeichnet immer wieder Zuzüge von außen“, beschreibt Monika Stepan, Projektentwicklerin.



Monika Stepan (42) und Thomas Frank (56) übernehmen bei dem Projektentwickler die Geschäftsleitung für den Raum Frankfurt. In Stepans Zuständigkeit fallen die Projektentwicklung und Akquisition im Rhein-Main Gebiet. Zuvor arbeitete sie bei JLL in Tschechien, Düsseldorf und Frankfurt als Director Office Leasing. Thomas Frank ist Leiter des Projektmanagements Frankfurt am Main. Vor seinem Wechsel zu Garbe Immobilien-Projekte hat er in der Geschäftsführung des Projektentwicklers Fay Projects GmbH den Bereich Technik geleitet.



Der neue Unternehmensstandort der Garbe Immobilien-Projekte in Frankfurt am Main ist der insgesamt dritte in der Bundesrepublik. Schwerpunkt des Regionalgebietes Rhein-Main liegt auf dem Refurbishment von gewerblichen Bestandsimmobilien. Dabei sollen aktuelle Nutzeranforderungen mit den aktuellen Nachhaltigkeitskriterien unter dem Gesichtspunkt der Ressourcenschonung besonders berücksichtigt werden. Auch die Schaffung von neuem bezahlbarem Wohnraum ist ein Anliegen der Garbe Immobilien-Projekte GmbH. Der Erwerb der Ludwig-Erhard-Anlage [wir berichteten] ist der Aufschlag für das Regionalbüro in Frankfurt am Main, welcher mit Unterstützung der Zentrale in Hamburg entwickelt wird.