Garbes Fonds GLIF+ erwirbt zwei Logistikimmobilien in Norderstedt

Der deutsche Spezialfonds Garbe Logistikimmobilien Fonds Plus (GLIF+) der Garbe Industrial Real Estate hat zwei Logisitikimmobilien in Schleswig-Holstein erworben. Die akquirierten Objekte befinden sich in Norderstedt, der fünftgrößten Stadt im nördlichsten Bundesland, und verfügen zusammen über eine Gesamtmietfläche von rund 63.000 m². Die beiden Logistikimmobilien in der Metropolregion Hamburg sind vollständig an traditionelle Unternehmen aus der Textillogistik vermietet. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) liegt bei rund sieben Jahren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Die jüngsten Akquisitionen in Norddeutschland passen aufgrund ihrer besonderen Lagequalitäten und den bonitätsstarken, standorttreuen Mietern sehr gut in das Anlageprofil unseres deutschen Spezialfonds. Sie ergänzen das Fondsportfolio sehr gut in geografischer Hinsicht. Der GLIF+ ist in ganz Deutschland investiert, allerdings war Norddeutschland bisher noch unterrepräsentiert“, kommentiert Christopher Garbe, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH.



Cushman & Wakefield war bei der Transaktion beratend tätig. Rechtlicher Berater auf Verkäuferseite war KFR Kanzlei für Real Estate. Auf Käuferseite hat Eversheds Sutherland die rechtliche Begleitung übernommen, technischer Berater war Enviro Sustain.