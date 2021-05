Die Garbe investiert in Rekordgeschwindigkeit das Geld ihres deutschen Spezialfonds „Garbe Logistikimmobilien Fonds Plus II“ (GLIF+ II). Die beiden aktuellen Investments des Assetmanagers liegen in Ottendorf bei Dresden und in Karlsfeld bei München. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.…

[…]