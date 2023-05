Garbe kauft Konversionsgrundstück in Gera

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat in Gera ein rund 48.000 m² großes Konversionsgrundstück in der Industriestraße erworben. Geplant ist, dort eine Logistik- und Gewerbeimmobilie mit 28.000 m² Gesamtfläche zu errichten. Mit dem Bau soll im April 2024 begonnen werden.

