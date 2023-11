Garbe kauft GRR Real Estate

Big Deal am Retail-Investmentmarkt: Garbe Institutional Capital verstärkt ihr Engagement im Einzelhandelssegment mit dem Kauf der GRR Real Estate GmbH. Das auf Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) spezialisierte Unternehmen managt rund 500 Objekte und hält darüber hinaus 52 Nahversorger im Bestand. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Wie Christopher Garbe, geschäftsführender Gesellschafter von Garbe, und Andreas Freier und Martin Führlein, Vorstandsmitglieder der GRR AG, deren Hauptaktionär die Provinzial Asset Management ist. mitteilten, ist die Transaktion gestern unterzeichnet worden. Demnach übernimmt Garbe vollständig das operative Geschäft der GRR Real Estate Management, einschließlich etwa 80 Beschäftigter sowie rund 500 gemanagte Objekte. Das von GRR für institutionelle Fonds und Mandate verwaltete Immobilienvermögen (AuM) beläuft sich auf rund zwei Milliarden Euro. Weiterhin erwirbt Garbe für einen eigenen institutionellen Fonds 52 Objekte, die GRR bisher auf der eigenen Bilanz führt. Der neue Eigentümer plant die Marke GRR als eigenständige Gesellschaft weiterzuführen, um die Weichen auf weiteres Wachstum zu stellen. Garbe war erstmals 2021 unter die LEH-Investoren gegangen. Damals schickte der Investmentmanager seinen ersten Lebensmitteleinzelhandel-Fonds „ENGA Handelsimmobilienfonds Nr. 1“ mit einem Zielvolumen von 300 Mio. ins Rennen [wir berichteten].



Für Christopher Garbe, geschäftsführender Gesellschafter von Garbe, ist die Akquisition ein wichtiger strategischer Schritt zur Etablierung einer führenden und vertikal integrierten Plattform mit einem 360-Grad-Managementansatz. „Als aktiver Manager von Immobilien erweitern wir zudem unsere vorhandene Expertise um das Segment Handelsimmobilien, und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette hin zum Endkunden. So schaffen wir einen erheblichen Mehrwert für unsere Investoren und Nutzer. Der Lebensmittel-Einzelhandel hat in Deutschland und Europa eine systemrelevante Funktion und ist auch aufgrund seiner stabilen Mieterstruktur hoch attraktiv, weshalb er auch ein strategischer Schwerpunkt für Garbe ist. Zudem passt die voll integrierte Organisation von GRR mit einem Leistungsspektrum vom Portfolio- bis zum Property Management und der Projektsteuerung perfekt zur Unternehmensphilosophie. Insbesondere die ausgewiesenen Kompetenzen bei der Implementierung von ESG-Maßnahmen und in der Sanierung von Bestandsobjekten machen GRR zu einem idealen Partner.“, kommentiert Christopher Garbe die Transaktion.



Andreas Freier ergänzt: "Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist es gelungen, die ESG-Wende einzuleiten und die nachhaltige Entwicklung unseres Portfolios voranzutreiben. Durch die Kombination unseres operativen Geschäfts mit GARBE vollziehen wir nun den nächsten Schritt und wollen den gemeinsamen Anspruch auf die Markt- und Innovationsführerschaft für Einzelhandelsimmobilien in Deutschland einlösen.“



Der Vollzug der Übernahme ist, vorbehaltlich der obligatorischen kartellrechtlichen Genehmigungen, zeitnah vorgesehen. Als Rechtsberater des Käufers begleitete Greenberg Traurig die Transaktion, für die technische Due Diligence war Gleeds Deutschland verantwortlich, HLB Stückmann verantwortete den Bereich Finanzen und Steuern. Als Transaktionsberaterin des Verkäufers agierte Rödl & Partner.