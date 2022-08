Garbe kauft Flensburger Wohnprojekt

Engel & Völkers Commercial Hamburg hat erfolgreich ein Wohnprojekt in Flensburg-Weiche an die Garbe Institutional Capital vermittelt. Das Projekt umfasst insgesamt ca. 4.000 m² Mietfläche verteilt auf drei Häuser mit 42 Wohnungen. Zurzeit befinden sich die Immobilien noch im Bau. Der Verkäufer - die Bauplan Nord – ist ein in Flensburg und Hamburg tätiger Projektentwickler. Das Unternehmen plant die Fertigstellung des ersten Hauses für das 1. Quartal 2023 und die Gesamtfertigstellung bis Ende 2023. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.