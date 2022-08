Garbe kauft Brownfield von Alstom

Der Eisenbahnbauer Alstom verkauft ein 51.000 m² großes Brownfield in Salzgitter an Garbe Industrial, die auf der Industriebrache eine 32.000 m² große Logistikimmobilie planen. Das Investitionsvolumen für das Konversionsprojekt wird mit rund 43 Mio. Euro beziffert. Erste Gespräche mit potenziellen Nutzern laufen bereits. Mit einer Vermietung rechnet Garbe noch während der Bauzeit.

.