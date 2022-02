Garbe kauft 192.000 m² großes Grundstück bei Bad Hersfeld

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH setzt ihren Expansionskurs fort. In der Gemeinde Ludwigsau bei Bad Hersfeld hat der Hamburger Projektentwickler ein 192.000 m² großes Grundstück erworben. Darauf soll ein Logistikzentrum mit einer Gesamtfläche von bis zu 97.000 m² errichtet werden. In das Projekt investiert der Entwickler rund 85 Mio. Euro.

.