Garbe investiert im größten Life-Science-Park der Niederlande

Garbe Institutional Capital hat mit dem Kauf einer Immobilie im Leiden Bio Science Park (LBSP), dem größten Liefe-Science-Cluster in den Niederlanden, die erste Transaktion außerhalb Deutschlands für den offenen Immobilien-Spezialfonds „Garbe Science and Technology Real Estate Fund 1“ (Garbe STREF#1) abgeschlossen.

.