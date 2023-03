Garbe investiert am Flughafen Leipzig/Halle

Der nächste Investor ist im Gewerbegebiet Großkugel gelandet: Garbe Industrial Real Estate hat in Kabelsketal ein rund 100.000 m² großes Grundstück erworben und plant die Errichtung eines Logistikzentrums mit 61.500 m². Erst letzte Woche hatte sich die HIH dort ein Grundstück gesichert [wir berichteten].

.