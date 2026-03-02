Garbe Infrastructure holt Tobias Brosze als Senior Advisor

Mit Dr. Tobias Brosze gewinnt Garbe Infrastructure einen erfahrenen Infrastruktur- und Energieexperten. Der ehemalige geschäftsführende Gesellschafter der Palladio Kommunal und ehemalige Vorstand der Mainzer Stadtwerke AG wird das Unternehmen exklusiv bei der Konzeption neuer Kooperationsmodelle an der Schnittstelle von öffentlicher Hand und Kapitalmarkt beraten. Der Fokus liegt auf Wärmeplanung, Energiewende und resilienter Netzinfrastruktur.

Dr. Tobias Brosze war von 2014 bis 2024 technischer Vorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Mainzer Stadtwerke AG. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die Bereiche konventionelle und erneuerbare Energieversorgung, Wärmeversorgung, Netze und Digitalisierung. Zudem leitete er den Ausschuss Digitalisierung beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Ab 2024 startete er dann bei Palladio Partners, wo er u.a. als geschäftsführender Gesellschafter der Palladio Kommunal GmbH tätig war.



„2026 ist ein entscheidendes Jahr für Infrastruktur in Deutschland: Große Kommunen müssen ihre Wärmeplanung vorlegen, das Sondervermögen Infrastruktur muss auf die Straße und unter die Erde gebracht werden. Zudem müssen die Stärkung der Resilienz der Infrastruktur bei gleichzeitiger Umsetzung der Energiewende bei Wärme und Strom finanziert werden. Für die Umsetzung braucht es Partner, die beide Seiten verstehen – sowohl die Anforderungen der kommunalen Unternehmen und der öffentlichen Hand als auch die finanzwirtschaftliche Perspektive. Tobias Brosze baut genau diese Brücke, während Garbe Infrastructure die Umsetzungserfahrung und die Investorenkontakte für große Projekte mitbringt“, sagt Thomas Kallenbrunnen, Geschäftsführer der Garbe Infrastructure.



„Ich freue mich darauf, meine Perspektive und meine Erfahrungen aus der Praxis von Stadtwerken und Kommunen einzubringen und gemeinsam Partnerschaften zu entwickeln, die oftmals mehr sein werden als eine reine Finanzpartnerschaft“, sagt Dr. Tobias Brosze.