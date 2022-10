Garbe Industrial setzt Spatenstich in Bodenheim

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich haben gestern offiziell die Bauarbeiten für das neue Logistikzentrum im rheinhessischen Bodenheim (Landkreis Mainz-Bingen) begonnen. Garbe Industrial plant die Fertigstellung des Neubaus, der komplett an den Projekt-Dienstleister Atrikom Fulfillment vermietet ist [wir berichteten], für das zweite Quartal 2023. Das Investitionsvolumen wird mit rund 23 Millionen Euro beziffert.

.