Garbe verkauft Multi-User-Logistikzentrum in Ochtrup

Visualisierung des Multi-User-Logistikzentrum

© Sebastian Cintio / Garbe Industrial Real Estate

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat das Multi-User-Logistikzentrum im münsterländischen Ochtrup an einen deutschen institutionellen Investor verkauft. Das knapp 25.000 m² große Objekt am Weinerpark 22 ist langfristig an den Full-Service-Logistikdienstleister Nellen & Quack – The Green Line vermietet.

Die Immobilie steht auf einem 50.000 m² großen Grundstück, das Garbe Industrial Real Estate im April vergangenen Jahres erworben hat. Auf dem Gelände befanden sich zwei jeweils 7.300 m² große Hallen, die der Hamburger Projektentwickler um einen dritten Bauabschnitt zu einem modernen Multi-User-Logistikzentrum erweitert hat. Ausgestattet ist es mit vier ebenerdigen Sektionaltoren und 24 Überladebrücken, an denen Lkw zur Be- und Entladung andocken können. Erbracht werden in der Immobilie kontraktlogistische Dienstleistungen wie Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und Versand für mehrere Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Das Objekt ist so konzipiert, dass darin auch wassergefährdende Stoffe gelagert werden können.



„Dass wir nach der erfolgreichen wertsteigernden Entwicklung das Objekt so schnell verkaufen konnten, sagt nicht nur etwas über die Qualität von Mieter und Immobilie, sondern auch über die Bedeutung des Standorts“, betont Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH. Das Multi-User-Logistikzentrum liegt im nordwestlichen Münsterland, nur 15 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. 25 Kilometer sind es bis zur Autobahn 30, die Osnabrück mit Hengelo und im weiteren Verlauf mit Amsterdam verbindet. „Auch der langfristige Mietvertrag, den wir mit Nellen & Quack – The Green Line abgeschlossen haben, hat bei dem Verkauf an den institutionellen Anleger sicher eine Rolle gespielt“, ergänzt Jan Dietrich Hempel.



Bei der Transaktion waren Logivest und die Kanzlei Trûon Rechtsanwälte für den Verkäufer beratend tätig.