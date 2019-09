Garbe engagiert sich zum fünften mal in der Metropolregion München

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH engagiert sich zum fünften Mal in der Metropolregion München: In Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) hat der Projektentwickler ein 34.000 m² großes, unbebautes Grundstück erworben. Darauf soll eine Multi-User-Immobilie mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 14.500 m² entstehen.

