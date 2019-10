Garbe Industrial erwirbt Multi-Tenant Business Campus in Kiel

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat im Rahmen eines Asset Deals den Business Campus Kiel in Kiel-Suchsdorf erworben. Der Multi-Tenant Business Campus verfügt über zwölf Objekte mit einer Gesamtmietfläche von rund 76.700 m² mit Büro-, Produktions-, Light Industrial- und Lagernutzungen. Verkäufer ist ein durch die Stargime Deutschland GmbH exklusiv vertretenes europäisches Familiy Office. Savills war im Rahmen der Vermittlung beratend tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



.