Garbe plant zwei neue Logistikhallen in Werne

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH plant auf ihrem Logistikareal in Werne im Kreis Unna den Bau von zwei neuen Logistikhallen. Aktuell wird eine ältere, nicht mehr zeitgemäße Logistikanlage abgerissen. Für die erste der beiden Hallen liegt bereits eine feste Mietzusage vor. Das Unternehmen hatte das frühere Ikea-Logistikareal in Werne vor zwei Jahren erworben [wir berichteten].

