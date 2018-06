Garbe Industrial Real Estate entwickelt Logistikimmobilie in Österreich

Visualisierung der Logistikimmobilie in Steyr

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH expandiert nach Österreich. Am Industriestandort Steyr, südlich von Linz, hat der Hamburger Projektentwickler ein 42.000 m² großes, baureifes Grundstück erworben, auf dem eine 20.500 m² große Logistikimmobilie entstehen soll. Es handelt sich um die erste Projektentwicklung, die Garbe Industrial Real Estate in Österreich realisiert. Baubeginn wird im Juli sein. Die Fertigstellung ist für Juni 2019 geplant. 18 Millionen Euro investiert Garbe Industrial Real Estate in das Projekt.

Die Immobilie besteht aus einer 20.000 m² großen Halle, die sich insbesondere für kontraktlogistische Dienstleistungen eignet. Sie wird mit 20 Heck-Entladetoren und zehn Schnelllauftoren zur Seitenentladung ausgestattet. Hinzu kommen rund 500 m² Büroflächen. Auf dem Außengelände entstehen Stellplätze für 91 Pkw und 15 Lkw. Das gesamte Objekt wird so konzipiert, dass es flexibel genutzt werden kann. Möglich ist eine Unterteilung in 5.000 m² große Einheiten.



Die Entwicklung der Immobilie erfolgt spekulativ. „Mit potenziellen Mietern sind wir im Gespräch“, betont Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH. „Den Ausschlag für die Entwicklung ohne feste Mietzusagen gab, dass das Grundstück in unmittelbarer Nähe des Motorenwerks eines renommierten Automobilherstellers liegt. Auch die Produktionsstätte eines namhaften Nutzfahrzeugherstellers ist nicht weit entfernt.“



Eine Rolle bei der Standortentscheidung spielte außerdem die Verkehrsinfrastruktur. Über mehrere Bundes- und Landesstraßen ist die Autobahn 1 zu erreichen, die Linz mit Wien verbindet. Darüber hinaus verfügt das Grundstück über einen Gleisanschluss, der bei Bedarf aktiviert und erweitert werden kann.