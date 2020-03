Garbe baut Produktionsimmobilie für SLG Kunststoff bei Freiburg

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH plant die Errichtung einer Produktionsimmobilie für die SLG Kunststoff GmbH in Buggingen. Rund 30 Kilometer südwestlich von Freiburg im Breisgau soll eine Halle mit rund 10.000 m² Nutzfläche für Produktion, Lager und Umschlag entstehen. Hinzu kommen noch gut 700 m² an Büro- und Sozialflächen.

